Giornata di nomine per i ruoli chiave di Consob, Esercito, Carabinieri e Corte dei Conti. Palazzo Chigi ha scelto i nuovi nomi per le posizioni di vertice: al posto di Giuseppe Vegas, a capo dell'Authority che vigila sui mercati finanziari è stato nominato Mario Nava, mentre Tullio Del Sette ha ceduto il posto di comandante generale dei Carabinieri al generale Giovanni Nistri. Al posto del Capo di Stato maggiore dell'Esercito è stato scelto Salvatore Farina, che subentra al generale Danilo Errico. Il nuovo presidente della Corte dei Conti è invece Angelo Buscema. Si tratta dell'ultima tornata di nomine decise dal premier Gentiloni, a ridosso della pausa natalizia, in queste ultime battute della legislatura.

Ma procediamo con ordine. Nava è un tecnico, funzionario della Commissione europea, attuale responsabile della direzione generale Mercato interno e servizi. Nava, milanese, classe 1966, ha lavorato ai dossier economici più importanti sotto quattro presidenti: Jacques Santer, Romano Prodi, José Manuel Barroso e Jean Claude Juncker. Ha lavorato nel gabinetto di Mario Monti, durante il suo biennio da commissario per la concorrenza. Un cambio di rotta rispetto al suo predecessore, Giuseppe Vegas, economista impegnato in politica: è stato anche vice ministro dell'Economia e delle Finanze nel quarto Governo Berlusconi.

Il generale Giovanni Nistri prenderà il posto di Tullio Del Sette, in scadenza il prossimo 15 gennaio, e coinvolto nell'inchiesta Consip, per rivelazione di segreto e favoreggiamento, insieme al generale Emanuele Saltalamacchia. A Firenze è stato comandante provinciale e poi comandante della Legione dei Carabinieri Toscana. In stretti rapporti con il ministro Franceschini, che lo ha voluto alla guida del suo "Grande progetto Pompei" nel 2013, incarico che ha ricoperto fino a due anni fa.

Il generale Salvatore Farina, nato a Gallipoli, in provincia di Lecce, nel 2013 e nel 2014 è stato Comandante dell'Operazione Nato Joint Enterprise in Kosovo. Dal 4 marzo ha assunto l'incarico di Comandante del Joint Force Command di Brunssum, in Olanda.

Buscema invece è il nuovo presidente della Corte dei Conti, attuale presidente delle sezioni riunite dello stesso organismo.

Per Nistri e Farina sono arrivati gli auguri da parte del Capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Claudio Graziano: "A nome mio e di tutto il personale, militare e civile delle Forze Armate voglio esprimere le più vive congratulazioni per le nomine del Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina a Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e del Generale di Corpo d'Armata Giovanni Nistri a Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Queste nomine sono il giusto riconoscimento dell'eccezionale percorso professionale dei due alti Ufficiali. La loro esperienza e professionalità" – ha continuato il Generale Graziano – "li rende particolarmente idonei per proseguire nell'attività ormai indispensabile di riorganizzazione e ottimizzazione dello strumento militare italiano".