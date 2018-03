Se pensavate che il lavoro perfetto non esiste, dovrete probabilmente ricredervi. Soprattutto se siete amanti del gin. La Gordon's, azienda di dry gin inglese, cerca assaggiatori del prelibato distillato. L'annuncio di lavoro, pubblicato online, richiede un tester per i tre nuovi sapori Premium Pink, Gordon’s Sloe Gin e Gordon's con aroma di fiori di sambuco. Difficile pensare ad un'opportunità più eccitante. Secondo la posizione di lavoro, Premium Pink, ispirato alla ricetta originale di Gordon del 1880, è "perfettamente realizzato per bilanciare il gusto rinfrescante di Gordon’s con la dolcezza naturale di lamponi e fragole, con un pizzico di ribes servito in un unico tono rossastro". Questo sapore è stato creato per offrire “un modo più dolce e più accessibile per gustare un gin and tonic”. Il Gordon’s Sloe Gin combina invece la "secchezza di Gordon con la dolcezza del cassis", secondo la pubblicità, e riporta in vita il sapore introdotto per la prima volta nel 1908. Le note di gusto includono marmellata di lamponi, chiodi di garofano e mentolo alla menta, sentori di fichi, cannella, frutta in umido e mandorle dolci. E, ultimo ma non meno importante, al gin-tester sarà anche richiesto di assaggiare il Gordon's ai fiori di sambuco che combina il gusto delicato del fiore di sambuco con il gin dry londinese.

L’obiettivo è quello di capire se le nuove creazioni possano essere adatte al pubblico, e se possano avere successo. Ma se questa opportunità di lavoro pare essere davvero perfetta, i candidati interessati devono sbrigarsi: la scadenza per le domande è il 31 marzo. Tuttavia, la competizione sarà probabilmente agguerrita dato che recentemente il gin è stato nominato l’alcolico più popolare del Regno Unito.