Per un Rolex è stato massacrato di botte nei pressi della villa Querci a Castiglioncello, mentre tornava dalla raccolta di capperi nella baia livornese. Alla fine Loreno Martini, l'imprenditore calzaturiero 77enne di San Miniato, comune in provincia di Pisa, non ce l’ha fatta. Per 11 giorni l'uomo è stato ricoverato in ospedale per via delle gravi lesioni riportate dopo il brutale pestaggio; ieri è deceduto.

I fatti Mercoledì 19 settembre: marito e moglie avevano trascorso un’ora insieme a tagliare i ramoscelli sul vialetto privato che dalla villa porta direttamente alla spiaggia. Intorno a mezzogiorno lei era rientrata in casa, a cucinare. Un’ora dopo, non vedendo tornare il marito, è andata a chiamarlo: è stata lei a fare la sconcertante scoperta. Loreno era esanime su uno scalino del camminamento privato della villa, con il cranio rotto. Il 77enne era stato picchiato con ferocia dai rapinatori che gli hanno rotto la testa, le scapole e le vertebre. Ricoverato a Cecina e subito dopo trasferito a Livorno, le sue condizioni erano apparse già estremamente gravi e purtroppo le ferite sono state tali da non lasciargli scampo.

Non è stata annunciata la data dei funerali da parte della famiglia, ma i parenti hanno autorizzato la donazione del fegato. Nel frattempo carabinieri stanno indagando. L’obiettivo è trovare i responsabili di quello che, ormai, si è trasformato in un omicidio con un movente assurdo: il furto del Rolex indossato dalla vittima. I militari avevano trovato occhiali e catenina d'oro della vittima non molto lontani dalla scena dell'aggressione. Potrebbero essere informazioni decisive per andare avanti nelle indagini.