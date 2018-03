La frazione di Santa Caterina in Concordia, piccolo comune in provincia di Modena, è sotto choc per quanto accaduto nei giorni scorsi ad un residente. L’uomo stava dando l’ultimo saluto alla madre appena deceduta. E in un momento di così estremo dolore i ladri gli sono entrati in casa, devastandogliela. Un episodio di sciacallaggio “che dimostra a quali bassezze umane si possa arrivare, pur di derubare gli altri, gli onesti”, come evidenzia La Gazzetta di Modena, che riporta l’amara notizia. I fatti in via Forella, una strada di periferia ai margini della frazione di Santa Caterina.

Ciò che inquieta è la concreta possibilità che i ladri fossero al corrente della disgrazia che aveva colpito la loro vittima: i balordi hanno così avuto tutto il tempo necessario per ripulire l’abitazione. I coniugi che vi risiedono erano usciti di casa nel primo pomeriggio, il colpo è stato scoperto poco dopo l’imbrunire. Sembra che delinquenti abbiano forzato la porta di ingresso dell’abitazione per poi passare al setaccio tutte le stanze, rovesciando cassetti e il contenuto dei mobili a terra e sul letto. Quando la famiglia è rientrata dal funerale, ha scoperto immediatamente che la casa era stata razziata. E al dolore per la perdita dell’anziana madre, l’uomo ha dovuto aggiungere anche l’amarezza per il furto subito.

A quanto si legge sul quotidiano locale, quello avvenuto nella zona di Concordia non è stato l’unico latrocinio di questi giorni. Perché la stessa sorte è toccata ad un’altra famiglia di via Abbriane, anche questa residente in un’area isolata del comune, in una zona parzialmente isolata. “È ormai chiaro che anche all’imbrunire i ladri si sentono liberi di agire indisturbati, viene da domandarsi perché non si vedano sottosera le pattuglie di carabinieri e altre forze dell’ordine, almeno a scopo dissuasivo, vigilanza e pene serie, altroché allarmi in casa…” lamenta un pensionato di Santa Caterina.