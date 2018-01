Gli italiani lavorano poco, o meglio molto meno dei lavoratori di altri Stati dell'Unione europea. A rilevarlo è un recente rapporto Eurostat, che in particolare evidenzia come soprattutto nel settore del pubblico impiego e in particolare dell'educazione la quota delle ore lavorate sarebbe nettamente inferiore rispetto alla media degli altri 27 Stati Europei. Secondo Eurostat, nel Belpaese si lavora in media 38,8 ore a settimana, una quantitativo che pone l'Italia al penultimo posto della classifica europea. Secondo l'ufficio statistico dell'Unione europea, un lavoratore dipendente a tempo pieno in Italia lavora in media 38,8 ore a settimana, circa un'ora e mezza sotto la media europea. A lavorare meno degli italiani sono i danesi, fanalino di coda della classifica con 37,8 ore. A lavorare di più, invece, sono gli inglesi, che registrano una media settimanale di 42,3 ore.

A incidere sulla performance degli italiani è in particolare l'orario di lavoro del pubblico impiego e dei lavoratori impiegati nel settore dell'educazione, fissato per contratto a 36 ore settimanali. Scorporando i dati dell'industria, con 40,5 ore lavorate in media ogni settimana i dipendenti italiani sono esattamente nella media europea, che si attesta a 40,4 ore, e addirittura sopra ai tedeschi. Guardando alla Pubblica amministrazione, però, l'Italia è il Paese in cui in media si lavora meno ore durante la settimana: 37,2 a fronte delle 39,6 nell'Unione europea. Ultimo per ore lavorate il settore dell'educazione, con 28,9 ore la settimana: quasi dieci in meno della media Ue di 38,1.

Nel settore del turismo e della ristorazione, i dipendenti italiani lavorano in media 41,5 ore la settimana, in linea con la media europea. Nei trasporti le ore lavorate sono 40,6 contro le 41,6 della media Ue, mentre nel settore bancario e assicurativo i dipendenti italiani lavorano 39,4 ore contro le 40,6 dei colleghi europei. Anche nella sanità e nei servizi di cura si lavora meno della media europea: 37,5 ore, contro le 39,4 della media Ue. Il numero di ore lavorate cresce in modo consistente per i lavoratori autonomi: in Italia lavorano in media 45,8 ore la settimana, comunque inferiori alle 47,4 ore medie dell'intera Ue . A lavorare di più, in generale, sono gli autonomi con dipendenti (48,7 ore in Italia e 50,1 in Ue) rispetto a quelli senza dipendenti (44,5 ore e 46,1).