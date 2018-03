Orrore e sconcerto in India dove un uomo vittima di un terribile incidente stradale è stato prima sottoposto all'amputazione del piede e poi ad una incredibile umiliazione: lo stesso arto gli è stato messo sotto la testa e usato come cuscino. È quanto accaduto in un ospedale in India, il Maharani Laxmibai Medical College and Hospital di Jhansi, nello stato dell'Uttar Pradesh. La vittima, identificato come il 28enne Ghanshyam, era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale quando il mezzo che guidava, uno scuolabus , si è rovesciato mentre cercava di evitare di scontrarsi con un trattore causando anche il ferimento di venticinque scolari. I suoi parenti erano accorsi in ospedale per vederlo. Qui l'incredibile scoperta del piede sotto la testa.

"Quando abbiamo raggiunto l'ospedale abbiamo visto che la sua gamba veniva usata come poggiatesta", ha raccontato un parente dell'uomo ai media locali, rivelando: "Ho chiesto ripetutamente ai medici di intervenire ma si sono rifiutati, alla fine abbiamo comprato un cuscino in un mercato". Dopo la diffusione della raccapricciante foto, il governo dell'Uttar Pradesh ha avviato una indagine sull'ospedale e ha assicurato che verranno presi provvedimenti contro i responsabili. "Abbiamo formato una commissione di quattro membri per risalire a chi abbia messo la gamba amputata sotto la testa del paziente", ha detto ad Afp Sadhna Kaushik, responsabile dell'ospedale, assicurando che "Azioni rigide saranno intraprese se il nostro staff sarà riconosciuto in errore". La struttura in realtà sostiene che a mette il piede sotto la testa siano stati gli operatori sanitari ma qualche parente del paziente. Nel frattempo però è intervenuto anche il ministero che ha ordinato la sospensione del medico di emergenza che ha curato l'uomo, Mahendra Pal Singh, del medico responsabile del pronto soccorso e delle due infermiere in servizio quel giorno.