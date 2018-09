Al termine del vertice sulla legge di bilancio, svoltosi questa mattina a Palazzo Chigi alla presenza del premier Giuseppe Conte e del vice Luigi Di Maio, il presidente del Consiglio ha spiegato che quella autunnale sarà "una manovra nel segno della crescita, che terrà i conti in ordine e rassicurerà i mercati. Nell'incontro di questa mattina abbiamo continuato a lavorare alla manovra economica e ci aggiorneremo anche domani. Stiamo approfondendo tutti i dettagli per varare un piano finanziario che tenga i conti in ordine e che consenta al Paese di perseguire un pieno rilancio sul piano economico-sociale: la nostra sarà una manovra nel segno della crescita nella stabilità. Stiamo lavorando alle riforme strutturali a favore della competitività del sistema-paese – ha aggiunto – che saranno parte qualificante del Piano nazionale Riforme e, quindi, parte integrante della manovra economica".

Proseguendo, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha spiegato che la manovra economica allo studio del governo "terrà i conti in ordine ma sarà coraggiosa e conterrà misure espansive nonostante il nostro obiettivo non sia sfidare la Ue sui conti. I parametri li stiamo discutendo adesso. Stiamo facendo i conti che servono, il nostro obiettivo è realizzare le misure economiche, non sfidare l'Europa sui conti. La nostra linea è realizzare dei punti programmatici, quali saranno i parametri economici lo stiamo decidendo e definendo in queste riunioni che ci permettono di fare un gioco di squadra per arrivare a un obiettivo comune. Questo è il periodo in cui si deve decidere come spendere le tasse dei cittadini e come ridurle. Il giorno in cui dovremo scegliere tra le agenzie di rating e gli italiani, questo governo per la prima volta sceglierà gli italiani".