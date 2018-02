Un ragazzo di diciassette anni accoltellato al volto a scuola. È quanto accaduto stamane a Giulianova (Teramo), dove è andata in scena una lite tra due giovani, un diciassettenne originario del Marocco e residente nella provincia di Teramo, e un diciottenne giuliese. I due ragazzi, da quanto ricostruito, erano appena entrati a scuola – l’Itis di Giulianova – quando uno screzio si è trasformato in un’aggressione. Ad avere la peggio è stato appunto il minorenne, colpito al volto con un coltellino a serramanico dal compagno. L'episodio si è consumato nel corridoio della scuola. Da una prima ricostruzione effettuata grazie alle riprese delle telecamere presenti nell’istituto, il diciassettenne avrebbe fatto lo sgambetto al compagno, che avrebbe reagito tirando fuori il coltellino dallo zainetto e colpendolo al volto.

Il ragazzo ferito portato in ospedale – Una coltellata che ha provocato al diciassettenne una ferita profonda sulla guancia sinistra e la rottura del molare. Immediatamente è intervenuto un bidello, che ha allertato i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova, diretti dal maggiore Vincenzo Marzo. Il giovane ferito è stato trasportato prima nell'ospedale di Giulianova, poi in quello di Teramo dove non è escluso venga sottoposto a una operazione. L’altro ragazzo si trova attualmente in caserma per gli accertamenti. Il giovane è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di coltello del genere proibito.