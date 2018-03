La pediatra Giulia Pomero, 54 anni, originaria di San Damiano Macra, residente a Roccabruna, responsabile di Neonatologia dell’Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle, in provincia di Cuneo, è venuta a mancare Giovedì 15 marzo. Giulia lascia il marito Giovanni Gerbino (medico di base a Dronero), i figli Martina (medico), Francesca e Carlo (laureandi in Medicina), i genitori Giorgetta e Romano, il fratello Dante, sorella Paola e i nipoti.

Giulia si era laureata in Medicina a Torino per poi ottenere le specializzazioni in Pediatria, Anestesia e Neonatologia. Dopo due anni da medico di base nella sua San Damiano Macra e cinque da pediatra di base a Caraglio, nel 1999 era riuscita ad entrare all’ospedale Santa Croce di Cuneo dove nel 2011, aveva contribuito alla realizzazione del nuovo reparto di Neonatologia.

Vicesegretaria regionale della Neonatologia piemontese, membro del gruppo di studio nazionale per la Neurologia neonatale, la donna era referente dell’associazione ‘Voglia di crescere’ onlus che offre la permanenza gratuita in appartamenti alle famiglie di fuori provincia con bambini in cura all’ospedale cuneese. Molto impegnata anche nel volontariato ad Haiti per il terremoto e sulle coste libiche per l’emergenza migranti, era grande appassionata di montagna (la valle Maira in particolare). I funerali si svolgeranno domani, sabato 17 marzo, alle 15, nella parrocchia di Roccabruna.