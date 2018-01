Tragedia nelle scorse ore sulle montagne bellunesi. Una giovane donna originaria del Padovano ma domiciliata a Vicenza, la 29enne Maddalena Donati, è morta dopo essere improvvisamente precipitata nel vuoto durante una escursione sul monte Coppolo, nel territorio del comune di Lamon. La donna aveva deciso di godersi il panorama del Lagorai insieme al marito per festeggiare il compleanno dell'uomo e con lui si era avviata a piedi verso passo Brocon. A una quota di circa 2000 metri il dramma. Erano da poco passate le 12.30 di domenica quando la 29enne è improvvisamente scivolata con le ciaspole, facendo un volo di 300 metri in un canalone sottostante davanti agli occhi atterriti e impotenti del marito.

L'uomo, anche se in stato di shock, ha immediatamente allertato i soccorsi e sul posto è accorso un elicottero di Trentino Emergenza che, dopo aver individuato la vittima, ha calato con il verricello i sanitari del soccorso alpino di Trento ma purtroppo per la donna non c'era più niente da fare e i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Fatale probabilmente è stato il terreno ghiacciato sul quale le racchette da neve della donna non sono riuscite a fare presa.

Quella che doveva essere una giornata spensierata e un regalo all'amato marito, si è conclusa così con un dramma. Come ha raccontato il padre della vittima, infatti, era stata la 29enne ha proporre all'amato la gita per festeggiare il compleanno dell'uomo. Maddalena Donati era originaria di Albignasego, ma da poco più di un anno abitava a Vicenza. Dopo la laurea in farmacia e il lavoro come ricercatrice all'università, aveva trovato occupazione in una ditta a Padova, sempre nel ramo della ricerca farmaceutica. Alla notizia della sua prematura scomparsa, sconcerto e dolore tra familiari e parenti che sono subito accorsi alla camera mortuaria dell'ospedale di Castello Tesino dove la salma è stata trasferita