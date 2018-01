Un giro per il mondo in 106 giorni per un costo totale di circa 30mila euro. Una vera e propria crociera da sogno, quella organizzata sulla Costa Luminosa, salpata lo scorso 6 gennaio dal porto di Venezia. A bordo sono al momento presenti circa 2000 fortunati viaggiatori, che potranno godere di un giro per il mondo che toccherà numerose città e luoghi da sogno sparsi in tutto il globo. La crociera durerà in tutto 106 giorni, oltre 4 mesi, e i viaggiatori saranno trasportati dalle Antille al Costa Rica, attraversando il Pacifico.

Partita da Venezia, la crociera sulla Costa Luminosa prevede la possibilità di fare tappa per più giorni e visitare varie delle località previste dall'itinerario: Los Angeles e San Francisco in Nord America, Sydney per l'Australia, Singapore e Phuket per il sud est asiatico, Mumbai per l'India e Dubai e Muscat per l'Arabia. Il viaggio, come anticipato, ha un costo totale di 30mila euro per passeggero e a bordo attualmente si trovano 2000 persone di ogni nazionalità: tanti francesi (500), ma anche italiani e tedeschi, svizzeri e spagnoli. Il viaggio terminerà sempre a Venezia il prossimo 22 aprile.