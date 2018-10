Gipi legge la lista di nomi delle vittime – trentamila persone fino ad oggi – decedute nel tentativo di migrare verso l’Europa nella speranza di realizzare il proprio sogno. È successo oggi 5 ottobre durante il festival di giornalismo di Internazionale a Ferrara, dove il noto fumettista e regista è salito sul palco della Piazza della Cattedrale per leggere, senza alcuna interruzione, l’elenco in continuo aggiornamento redatto dall’Ong olandese United for intercultural action sulla base dei dati raccolti dalle organizzazioni non governative e dai media nazionali.

"Fino a che resisto" è il titolo dell'evento di lettura che vedrà l'artista nominare senza sosta i nomi di tutti coloro periti nella speranza di raggiungere l'Europa per potersi creare una vita migliore. Secondo l'organizzazione: "È la lista più completa finora esistente delle vittime accertate durante il viaggio in mare, ma anche nella traversata via terra, nei centri di detenzione e nelle comunità per richiedenti asilo. La lettura andrà avanti per alcune ore" finché l'artista pisano quindi riuscirà a continuare.

Gian Alfonso Pacinotti, in arte Gipi, è una pluripremiata firma del fumetto italiano. Nel 2003 ha raggiunto la popolarità grazie a Esterno Notte che gli ha conferito il Premio Micheluzzi nel 2004 come Miglior Disegnatore, nel 2014 ha vinto il Premio Speciale "40 anni di Mondello" per la XL edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello. Dal 2010 si è cimentato anche in ambito cinematografico realizzando alcuni film tra cui "Smettere di fumare fumando" del 2012 e l'ultima uscita a Settembre 2018 del "Il ragazzo più felice del mondo". Nel 2012 il suo film "L'ultimo Terrestre" ha vinto Primo premio "Opera prima" ed è stato presentato anche alla 68° Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia.