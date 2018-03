Giovanni Antonio Cherchi, un ragazzo di 22 anni di Uri, piccolo paesino della provincia di Sassari, ha fatto perdere le sue tracce da più di due settimane. Il giovane non è più rintracciabile dal 28 febbraio, quando i suoi familiari l'hanno sentito per l'ultima volta. Come racconta all'ANSA la sorella Veronica, "si trovava a Nizza e ci ha detto che stava per salire su un treno con cui sarebbe dovuto rientrare in Italia".

Da quel giorno tuttavia il suo cellulare è spento e nessuno è riuscito ad avere del ragazzo alcuna notizia. Giovanni viveva a Uri insieme ai propri parenti, ma il 15 gennaio aveva deciso di partire per Genova e da lì mettersi alla ricerca di un lavoro come maitre di sala o barista, anche andando all'estero se la fortuna non l'avesse assistito in Italia. Ha girato tra il nord del nostro paese e l'Europa, è stato sicuramente a Barcellona e poi a Nizza, ultima destinazione del suo viaggio che ora non si sa dove l'abbia portato.

Ad aver sporto denuncia ai carabinieri sulla sua sparizione sono stati parenti e amici, che in aggiunta hanno lanciato un appello su Facebook. Del caso si sta occupando anche la trasmissione Rai "Chi l'Ha visto?". "Non abbiamo sue notizie da 16 giorni, potrebbe essere in qualunque parte d'Italia o addirittura all'estero! – scrive sui social sua sorella – Quando è partito aveva dei jeans, scarpe grigie e nere e un giubbotto nero – aggiunge – ha con sé uno zaino grigio marca ‘Invicta'". Giovanni Cherchi ha i capelli castani e gli occhi castano-verdi e la prossima settimana compirà 22 anni.