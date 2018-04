È stato ucciso con due colpi di pistola il ventisettenne senegalese trovato senza vita l’altra notte sulla passeggiata degli Artisti a Rimini. È quanto emerso dall’autopsia sul cadavere condotta dal professore Giuseppe Fortuni nominato dalla Procura di Rimini. Autopsia che ha confermato dunque il sospetto iniziale degli inquirenti: si tratta di omicidio. Quei due colpi di pistola che hanno raggiunto e ucciso il ragazzo in un primo momento non erano stati notati né dagli investigatori della polizia né dal medico legale intervenuto sul posto per constatarne il decesso del giovane nordafricano. Da quanto si apprende, è stato già effettuato un fermo per l’omicidio.

La vittima in Italia con regolare permesso – La vittima viveva in Italia con regolare permesso di lavoro, non aveva precedenti e nessun legame col mondo dello spaccio. Gli investigatori che lavorano sul caso lo hanno definito un “bravo ragazzo”. Da quanto emerso, fino a qualche giorno fa il ventisettenne lavorava come aiuto cuoco in un ristorante della città e di recente aveva anche sposato la fidanzata a cui inviava regolarmente soldi in Senegal. Sarebbe morto tra la mezzanotte e le due: in quel lasso di tempo un residente in zona avrebbe raccontato alla polizia di aver udito distintamente due colpi di arma da fuoco.

Trovato morto ai piedi di una panchina – Il ragazzo è stato trovato a terra, a pochi metri da una panchina sotto cui sono state trovate tracce di sangue. A dare l’allarme nella notte è stato un passante e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, una Volante della polizia e gli uomini della scientifica. La bici del giovane, parcheggiata e chiusa con lucchetto, è stata trovata poco distante dal corpo. Nell'erba non lontano c’era anche un bastone su cui per il momento non sarebbero state trovate tracce di sangue.