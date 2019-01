Un ragazzo di 28 anni, giovane padre di famiglia, è stato picchiato a sprangate dai ladri che aveva appena sorpreso in casa, poi lasciato a terra sanguinante. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, 24 gennaio, in un'abitazione di Pontedellolio, in provincia di Piacenza. Il 28enne era insieme ai figli piccoli e stava riposando con loro quando improvvisamente ha sentito dei rumori sospetti: si è quindi svegliato, notando che qualcuno – dopo essersi arrampicato sul balcone al secondo piano – aveva forzato la porta-finestra e si era introdotto in casa.

Pochi istanti dopo il giovane papà si è trovato faccia a faccia con due ladri, uno dei quali non ha esitato a colpirlo con una spranga in testa, proprio mentre il 28enne chiedeva aiuto e gridava. Uno dei due malviventi l'avrebbe poi colpito di nuovo mentre cercava di rialzarsi sanguinante. Intanto, con l'arrivo anche della moglie, i due malviventi sono fuggiti dal balcone facendo perdere subito le loro tracce.

Il ragazzo è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale di Piacenza per essere sottoposto alle prime cure mediche e visitato: ha riportato contusioni alla testa, alle braccia e al torace, ma fortunatamente non corre nessun pericolo. Nel frattempo sono arrivati sul posto i carabinieri della stazione di Pontedellolio che hanno subito avviato le indagini e si sono messi sulle tracce dei due ladri. Fondamentale sarà l'apporto delle immagini catturate dalle telecamere della zona.