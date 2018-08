Leah Cambridge, una giovane donna britannica di ventinove anni, è deceduta in Turchia dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica al sedere. Originaria di Leeds, la giovane donna era mamma di tre bambini e lavorava come estetista. Pare avesse deciso di affidarsi alla clinica turca preferita dalle star – l’Elite Aftercare Clinic di Izmir – e spendere circa tremila euro per l’intervento di chirurgia estetica che tanto desiderava. Qualcosa però purtroppo è andato storto. Come si legge sui tabloid britannici, Leah sarebbe morta in sala operatoria, ma la causa della morte non è stata ancora accertata. “Stiamo ancora aspettando risposte”, ha detto ai media il compagno e padre dei suoi tre figli, il trentunenne Scott Franks, riguardo le cause della morte della giovane mamma.

Il dolore del compagno: "La gente deve considerare i rischi di questi interventi" – Prima di partire per la Turchia l’uomo ha lasciato diversi messaggi sui social: “Non posso credere di partire per salutare la mia piccola cara. Questa sarà la cosa più difficile che ho fatto. Non posso immaginare di tornare a casa senza di lei”. Dopo il dramma, il giovane ha esortato tutti a considerare i rischi della chirurgia estetica: “Le persone devono essere consapevoli delle situazioni che possono verificarsi con questi trattamenti”, ha detto l’uomo al tabloid “Sun”. Pare che la sua compagna avesse deciso di procedere con quell'intervento estetico perché insoddisfatta del suo fisico dopo aver avuto tre bambini.