Magdalena Aguilar Romero, una donna di 28 anni madre di due figli di cui si erano perse le tracce il 13 gennaio, è stata trovata morta a Botanero, una città messicana. A destare scalpore, tuttavia, sono state le condizioni del cadavere: i resti della giovane mamma, infatti, sono stati trovati smembrati e chiusi in sacchetti di plastica solitamente utilizzati per conservare il cibo. Secondo quanto reso noto dalla polizia messicana i resti erano chiusi un un frigorifero nella casa del suo ex marito Taxco, zona frequentata da numerosi turisti.

Roberto Alvarez, portavoce della polizia di Botanero, ha spiegato: "Abbiamo il sospetto che la donna sia stata uccisa, poi fatta a pezzi e infine cucinata". I sospetti ricadono sull'ex marito, César López Arciniega, uomo che aveva a quanto pare in passato manifestato l'intenzione di punire l'ex moglie, "colpevole" di averlo lasciato. Sulla vicenda, tuttavia, sono ancora in corsa indagini approfondite. Secondo un rapporto pubblicato il mese scorso dal governo messicano e dall'agenzia delle Nazioni Unite, i femminicidi in Messico sono aumentati bruscamente negli ultimi dieci anni dopo un lungo periodo in cui i delitti delle donna erano calati di molto.