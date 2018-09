Una gita domenicale stava per trasformarsi in tragedia. Paura e fiato sospeso per una giovane di 25 anni, di Piobbico (Pesaro Urbino), che ha riportato alcuni traumi a causa di una caduta nella grotta Fiume/Vento a Frasassi di Genga, un percorso tra le grotte carsiche per specialisti speleologi non aperto ai consueti visitatori, dov'era entrata insieme ad altri escursionisti.

È durato alcune ore l'intervento della squadra dell'11/a delegazione Marche del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico. Gli incaricati del salvataggio, supportati dalla componente medica del 118, hanno tentato di raggiungere con una barella, mediante teleferiche, la giovane infortunata, che si trovava a qualche metro di profondità all'interno di una cavità distante circa un chilometro dall'uscita della grotta. Durante le operazioni di recupero la giovane è rimasta sempre perfettamente cosciente e vigile: è stata poi trasportata in ospedale per una serie di accertamenti. I medici hanno comunque escluso lesioni gravi.