Sarà una domenica all'insegna del binomio arte-famiglia. Domenica 8 ottobre, per la quinta edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo – F@mu 2017, i musei italiani aprono le porte alle famiglie italiane e non solo, attraverso un programma di eventi e attività dedicate ai più piccoli e alle loro famiglie. Il fine dell’iniziativa è quello di stimolare e sviluppare nei più piccoli l’interesse verso l’arte e il patrimonio culturale attraverso esperienze che associano aspetti ludico-creativi a quelli didattici.

Così, anche quest'anno, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha rinnovato il patrocinio all’iniziativa che nasce con l'idea di farsi da collante tra le famiglie e i luoghi del nostro patrimonio culturale. Che, peraltro, sono in continuo aumento e sempre più sensibili al tema. Sono oltre 100 i luoghi della cultura statali che, infatti, aderiscono a questa edizione proponendo giochi a tema, visite didattiche e momenti creativi pensati per i bambini e le famiglie. L’elenco dei luoghi è disponibile sul sito del MiBACT.

Famiglie al Museo: Lombardia in testa

Tra i siti che finora hanno aderito, moltissimi in Lombardia e a Milano. Aderiranno all'evento i seguenti musei e luoghi di cultura: Museo del Novecento, Museo di Storia Naturale, Grande Museo del Duomo, Civico Museo Archeologico, GAM, Gallerie d'Italia, Leonardo3 – Il mondo di Leonardo, Musei del Castello Sforzesco, La Triennale, Museo Bagatti Valsecchi, Mudec, Casa Milan, Museo Poldi Pezzoli, Pinacoteca di Brera, Milano GASC, Hangar Bicocca.

Inoltre, fitto programma in tanti altri siti culturali. Dal Parco dell'Anfiteatro romano di Milano e l'Antiquarium "Alda Levi" sabato 7 ottobre presenterà percorsi per bambini dai 3 ai 7 anni, mentre lo Spazio Fumetto domenica 8 ottobre ospiterà un laboratorio di disegno e offrirà il biglietto di ingresso alla mostra L’arte di Jack Kirby – The King of Comics, la Highline Galleria domenica organizzerà una visita speciale guidata per bambini da 4 a 10 anni, il Museo della Scienza sabato 7 e domenica 8 ottobre accoglierà A tutto droni, un percorso per sfidarsi in velocità.