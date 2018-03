in foto: L’attore, compositore e poeta napoletano Raffaele Viviani al suo tavolo di lavoro (1930).

Promuovere il dialogo, la diversità culturale e le minoranze linguistiche: nasce con questi ideali la Giornata Mondiale della Poesia, istituita dall’UNESCO nel 2000 e festeggiata oggi in tutto il mondo. Attraverso il suono, l’accento e l’inflessione l’arte poetica diventa strumento musicale di una memoria antica, ancestrale: quale miglior lingua se non il dialetto per esprimere le intense possibilità della poesia? Poesia come resistenza, come beffa, come riflessione esistenziale: questa è stata la poesia per alcuni fra i poeti dialettali più importanti del secolo come Franco Loi, Trilussa e Viviani che hanno riportato rispettivamente il milanese, il romano e il napoletano a nuova vita.

Il milanese colto di Loi

“Non crediate che sapendo le regolette si scriva la poesia”: l’autore della celebre raccolta poetica dello “Stròlegh” (Astrologo) lo sa bene, benché la sua poesia non manchi di riferimenti dotti, di neologismi complessi e di derivati dalla più genuina tradizione classica. Loi ha trasformato il dialetto milanese in una lingua aperta, creativa, meticcia figlia delle più svariate influenze culturali, e attraverso di esso è riuscito a spiegare il senso ultimo dell’essere poeta.

Vèss òm e vèss puèta… Cum’i can che bàjen a la lüna per natüra, per la passiensa de stà lí a scultà… Vèss òm e vèss puèta… ’Na paüra de vèss un’aria, un buff… duè murí… Vèss òm e vèss puèta… Per la scüra del crèss tra j òmm, despèrdess nel patí, per returnà quèl fi’sc de la memoria che la passiensa l’à sparagnâ nel dí.

Le favole poetiche di Trilussa

Dire poesia in dialetto romano e pensare a Trilussa è immediato: questo poeta ha trasformato i salotti, le osterie e le strade della città nel palcoscenico perfetto dal quale decantare la sua romanità. Sotto l’apparente leggerezza e ironia di alcuni suoi testi si cela un rifiuto secco della confusione ideologica della società: a raccontarla, in questo caso, una favola in rima.

Un somaro diceva:- Anticamente, quanno nun c’era la democrazzia, la classe nostra nun valeva gnente. Mi nonno, infatti, per aver ragione se coprì co’ la pelle d’un leone… e fu trattato rispettosamente! -Sò cambiati li tempi, amico caro -fece el leone- ormai la pelle mia nun serve più nemmeno da riparo. Oggi, purtroppo, ho perso l’infruenza, e ogni tanto sò io che ….per prudenza me copro cò la pelle de….somaro!

La poesia di uno scugnizzo: Raffaele Viviani

Fra i numerosissimi poeti che hanno reso grande la lingua napoletana, da De Filippo a Di Giacomo, Raffaele Viviani spicca per semplicità e immediatezza nello scrivere. Il primo vero “scugnizzo” napoletano ha scritto versi unici