in foto: Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore.

Ogni anno il 23 aprile si celebra la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: un’occasione scelta dall’UNESCO per ribadire l’estrema importanza del libro come strumento di conoscenza e apprendimento culturale, “oggi indispensabili per superare le incertezze e le precarietà legate alla paura della globalizzazione, del cambiamento e del diverso”. Per l’occasione, la Commissione Nazionale Italiana dell’Unesco ha lanciato un’iniziativa interamente dedicata alla tradizione letteraria italiana: 40 libri per 20 regioni, scegliendo per ogni città uno o più titoli significativi che rispecchiano la cultura e raccontano al meglio la terra da cui prendono ispirazione. L’iniziativa ha riscosso enorme successo soprattutto sui social, dove dall’anno scorso i lettori continuano ad aggiornare la lista delle loro letture preferite.

Tante le proposte della Commissione italiana Unesco: un modo stimolante e creativo per riscoprire la lettura e il territorio insieme, grazie ad alcuni dei titoli più famosi della letteratura nostrana. Si va da “Cristo si è fermato a Eboli”, capolavoro di Carlo Levi per la Basilicata, a “Canne al vento” di Grazia Deledda per raccontare l’aspra e impenetrabile Sardegna. E ancora: “Non ti muovere” di Margaret Mazzantini è il libro scelto per il Molise, mentre troviamo “Il giardino dei Finzi Contini” e “Almost Blue” di Lucarelli per l’Emilia-Romagna.

Napoli, Roma e Milano: quali romanzi?

in foto: L’Amica Geniale di Elena Ferrante è uno dei libri scelti per Napoli.

La commissione ha scelto sapientemente alcuni titoli emblematici per raccontare il territorio e la storia delle nostre regioni italiane: Roma trova il suo corrispettivo letterario in Pier Paolo Pasolini e i suoi “Ragazzi di vita”, nelle borgate romane e nella intensa commistione fra cultura popolare e dialetto che hanno reso questo romanzo uno dei più importanti del Novecento. Insieme a Pasolini, la scelta della Commissione UNESCO è caduta su “Un giorno perfetto” di Melania Mazzucco.

A rappresentare Napoli non poteva essere che lei, Elena Ferrante, con la serie de “L’Amica Geniale”: un grande affresco umano lungo decenni che prende il via e si radica proprio nei rioni chiassosi della città, negli anni Cinquanta, dove nascono e muovono i primi passi le protagoniste, Lenù e Lila. Il secondo romanzo scelto per raccontare la Campania è il capolavoro di Curzio Malaparte “La pelle”: pubblicato nel 1949, il romanzo affronta gli anni più bui della storia napoletana, quella dell’occupazione alleata e del dopoguerra.

Napoli è la più misteriosa città d'Europa, è la sola città del mondo antico che non sia perita come Ilio, come Ninive, come Babilonia. È la sola città del mondo che non è affondata nell'immane naufragio della civiltà antica. Napoli è una Pompei che non è stata mai sepolta. Non è una città: è un mondo.

Per Milano e la Lombardia i due titoli scelti sono stati “Un amore”, romanzo di Dino Buzzati del 1963 e “Morte di un uomo felice” di Giorgio Fontana, pubblicato nel 2014. Un racconto interiore che analizza con estrema lucidità la realtà circostante, il primo, un lucido affresco storico, il secondo: in entrambi i romanzi, sullo sfondo, la città di Milano, che nelle pagine di Buzzati si confonde mirabilmente con l’immagine della donna amata: