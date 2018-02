"Se il messaggio che si era voluto far passare con il gesto violento fosse stato ‘qui comandiamo noi e non consentiamo all'informazione pubblica di venire ad infilare il naso', quel dato deve essere con immediatezza smentito con la tempestiva presenza in loco di chi è chiamato istituzionalmente a reprimere l'illegalità". Così il procuratore di Bari, Giuseppe Volpe, con una nota, è intervenuto sull'aggressione subita venerdì scorso dalla giornalista del Tg1 Maria Grazia Mazzola da parte della moglie di un boss del quartiere Libertà di Bari mentre tentava di intervistarla.

"Si deve avere fiducia e vincere la paura che probabilmente ha limitato la partecipazione alla manifestazione di domenica. In quell’area della città non è assente lo Stato, che la presidia con l’impegno costante delle forze di polizia e della magistratura", ha aggiunto il pm che, appresa la notizia dell’aggressione, aveva subito raggiunto la cronista al pronto soccorso del Policlinico del capoluogo pugliese "per dimostrarle la vicinanza e la solidarietà dell’istituzione da me rappresentata". "Un gesto doveroso nei confronti della collettività, particolarmente quella che nel quartiere opera quotidianamente per l’affermazione della legalità" ha sottolineato ancora Volpe.

Ricordando le numerose operazioni nei confronti della criminalità organizzata del rione, che hanno consentito di arrestate decine di pregiudicati,i Procuratrore ha ribadito che "il quartiere è e deve essere patrimonio di tutti. Segnatamente dei tanti cittadini per bene che vi abitano e vi operano; degli imprenditori che coraggiosamente hanno denunciati il pizzo; dell’amministrazione comunale impegnata nella riqualificazione; della Chiesa che, con l’impegno assai meritorio del salesiano don Francesco Preite e dei suoi collaboratori, è vicina ai giovani, educandoli al rispetto delle regole della civile convivenza e sottraendoli alle grinfie della criminalità"