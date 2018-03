Su ogni aereo, prima di decollare, ai passeggeri viene ricordata sempre una regola: spegnere il cellulare. L'utilizzo del telefono a bordo è infatti soggetto a diverse restrizioni per i passeggeri, ma evidentemente questa regola non vale per i piloti. O almeno non vale per due dipendenti della compagnia Easyjet che, su un volo Parigi-Madrid, hanno girato e pubblicato sui social foto e video che li ritraggono mentre utilizzano Snapchat ai comandi. A riportare questa storia è il tabloid britannico The Sun, secondo cui dopo questa bravata tra i cieli i due piloti sono stati sospesi dall'azienda. Il video, girato in cabina di pilotaggio e poi finito su internet, mostra in particolare uno dei due dimenarsi di fronte alla cloche seguendo una sorta di balletto in collegamento con un gioco della piattaforma Snapchat. Un comportamento che è stato definito “non accettabile” e da affrontare “con serietà” sul piano disciplinare da un portavoce di EasyJet, che ha appunto confermato il provvedimento nei confronti dei due piloti. La compagnia aerea ha però precisato che la sicurezza del volo non è “mai stata in pericolo” e che tutto è avvenuto mentre l'aereo era in quota di crociera, con il pilota automatico inserito.

Utenti indignati sui social: "Sono due irresponsabili" – Quei video, comunque, non sono stati apprezzati neppure dai vari utenti dei social. In tanti, infatti, hanno commentato indignati il comportamento dei due piloti Easyjet: “Ci vogliono solo pochi secondi prima che qualcosa di catastrofico vada storto, anche nel controllo automatico della velocità”, ha detto qualcuno. Altri invece hanno pensato ai passeggeri ignari di tutto: “I passeggeri non sanno che cosa stanno facendo i due piloti. Sono due irresponsabili!”.