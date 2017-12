Pensavano che quella spada portata a scuola da uno di loro potesse rappresentare un strumento con cui divertirsi e giocare durante l'ora di educazione fisica, ma qualcosa è andato storto e purtroppo un ragazzo di 13 anni ci ha rimesso la vita. È accaduto in Cina, in una scuola secondaria di Changning, nella provincia di Hunan. Secondo i media locali, l'allievo tredicenne, di nome Guo Sheng, stava giocando nel cortile dell'istituto proprio con il compagno di classe che aveva portato con sé l'arma quando è rimasto trafitto dalla spada. Per l'autorità scolastica e la polizia locale si tratta di un tragico incidente anche se la famiglia dell'adolescente chiede di indagare per eventuali episodi di bullismo.

Secondo le autorità, infatti, l'altro giovane di nome Li, ha perso la presa della spada e ha "accidentalmente" colpito alla schiena Guo. Sono subito scattati i soccorsi medici allertati dal personale della Quan Feng Secondary School ma purtroppo per il 15enne non c'è stato nulla da fare. Portato in ospedale in ambulanza, l'adolescente è morto poco dopo per la ferita. I filmati delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato che erano presenti anche altri compagni di classe quando Guo è stato trafitto dalla spada. Anche per questo i genitori hanno chiesto di fare luce sull'accaduto accusando la scuola: "Per ore lo staff scolastico si è rifiutato di vederci e di darci una spiegazione."