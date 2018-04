“Giocavano come bambini senza badare alle conseguenze”. Con queste parole un agente di polizia ha commentato un grave fatto registrato a Houston, in Texas, dove un giovane è finito in ospedale in gravi condizioni dopo che una sua amica gli ha sparato. Tutto è accaduto all’interno di un’automobile ferma in un parcheggio di una stazione di servizio. In auto c'erano tre ragazzi e a un certo punto uno di loro ha iniziato una diretta Facebook. Una diretta durante la quale è spuntata una pistola carica. Cassandra Damper, una delle tre persone nell’auto, ha impugnato l’arma puntandola verso il cellulare. L’uomo seduto accanto a lei le ha detto che ciò lo rendeva nervoso ma lei ha continuato a scherzare con la pistola in mano. E improvvisamente è partito un colpo che ha raggiunto Devyn Holmes – ventiseienne padre di due figli – alla testa. La vicenda ha inevitabilmente alimentato la polemica contro la diffusione delle armi da fuoco negli Stati Uniti.

Il ferito, un ragazzo padre di due bambini, è in gravi condizioni in ospedale – La diretta video su Facebook continua anche dopo lo sparo, con la donna e il passeggero sul sedile posteriore che lasciano immediatamente la macchina. All’interno dell’auto resta solo il ragazzo colpito dal proiettile. Stando a quanto riportano i media statunitensi, il giovane è stato trasferito in ospedale e lotta tra la vita e la morte. La donna che ha premuto il grilletto è stata arrestata: agli agenti avrebbe detto che non sapeva che la pistola fosse carica. La polizia è intervenuta sul posto alle 2.30 di notte dopo che qualcuno, dopo aver avvertito lo sparo, ha chiamato il 911. Il video della diretta Facebook (noi pubblichiamo solo uno spezzone prima del dramma) è stato visualizzato migliaia di volte.