Insieme hanno quasi duecento anni e, sempre insieme, il primo maggio 2018 hanno raggiunto il bel traguardo delle nozze di platino. Arriva da Ussana, in Sardegna, la storia d’amore di Gino Lilliu e della moglie Antonietta Mascia. Lui, che è stato anche sindaco del comune della provincia del Sud Sardegna, il prossimo 8 luglio spegnerà ben 104 candeline e sua moglie ha già festeggiato lo scorso 6 febbraio 96 anni. Si sono sposati il primo maggio del 1943 e quest’anno hanno quindi festeggiato il loro settantacinquesimo anniversario di matrimonio. I sei figli avuti durante il loro lungo matrimonio hanno organizzato una festicciola riservata, come voleva la coppia, esclusivamente ai familiari più stretti. Sono i quotidiani sardi a raccontare la bella e lunga storia d’amore tra Gino e Antonietta.

Lui, ussanese doc, e lei, originaria di Monastir e ussanese d’adozione, si sono sposati in tempo di guerra nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano Martire a Ussana. L’uomo nella sua lunga vita ha fatto diversi lavori tra cui il calzolaio (mestiere ereditato dal padre), ha aperto un bar e ha realizzato un’azienda agropastorale. Comunista convinto, dal 1953 al 1956 e poi di nuovo dal 1962 al 1966 è stato anche sindaco di Ussana. Viene descritto come un uomo da una memoria eccezionale, che ha memorizzato quasi tutti i canti della Divina Commedia e, insieme alla moglie, ancora oggi si informa seguendo quasi tutti i radiogiornali. Per quanto riguarda Antonietta, da nubile ha aiutato la zia nella conduzione dell’osteria di famiglia mentre dopo il matrimonio ha accudito la famiglia ha aiutato nella gestione del bar. Chi li conosce descrive Gino e Antonietta come una coppia affiatata che ha ancora un obiettivo comune: festeggiare le nozze di quercia, ovvero arrivare al loro ottantesimo anniversario di matrimonio.