Non solo rivalità calcistiche decennali, tra Uruguay e Argentina da alcuni anni si combatte un'altra battaglia a colpi di successi e primati: quella delle grigliate di carne. Domenica scorsa infatti al Rodo Park di Minas, cittadina di 40 mila abitanti nel sud dell'Uruguay, gli uruguaiani hanno dato vita ad una impresa senza precedenti realizzando un gigantesco barbecue da 10 tonnellate di carne che è andato di diritto nel libro del Guinness dei primati. Neanche a dirlo, l'Uruguay ha battuto il record mondiale di barbecue strappando il primato proprio agli argentini che lo custodivano da diversi anni dopo averlo soffiato allo stesso Uruguay. Quest'ultimo nel 2008 aveva stabilito il primo primato di barbecue, poi superato nel 2011 dall’Argentina con 9,16 tonnellate.

Per realizzare l'impresa è stato necessario il lavoro di circa un centinaio di uomini che hanno arrostito la carne per oltre quattordici ore nella notte tra sabato e domenica, mettendola poi a disposizione nella mattinata successiva per le centinaia di visitatori accorsi per assistere all'impresa. Per cucinare la carne sono state impiegate bene 60 tonnellate di legna mentre per servirla sono state preparate a parte 4 tonnellate di insalata russa. In precedenza circa 200 persone hanno aiutato a disossare, pesare e grigliare le diverse parti di oltre un centinaio di mucche.

"Ci stavamo preparando da ottobre", ha raccontato Robert Bayarres, a capo del progetto di primato, spiegando: "L’avessimo saputo, avremmo proposto al Guinness dei primati anche quello dell’insalata russa, ma non abbiamo fatto in tempo". Comprensibile la gioia dei grigliatori a risultato ottenuto. "Abbiamo fatto tutto ciò non tanto per il primato in sé, ma solo per toglierlo agli argentini", hanno dichiarato candidamente. Ora si attende la risposta argentina.