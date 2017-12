Follia nelle scorse ore in un santuario scintoista nel centro di Tokyo, in Giappone. Un uomo si è presentato nel tempio armato di katana, l'antica spada dei samurai, e si è scagliato prima contro la sacerdotessa che era sua sorella e poi contro la compagna di lui, uccidendole entrambi prima di rivolgere la spada contro se stesso e togliersi la vita. Secondo la ricostruzione degli investigatori giapponesi, l'uomo, il 56enne Shigenaga Tomioka, avrebbe attaccato la sorella maggiore Nagako, capo sacerdote al santuario di Hachimangu, appena scesa dall'automobile. Poi si sarebbe diretto verso la compagna trentenne, che sembra fosse arrivata con lui al santuario, pugnalando anche lei a morte con diversi fendenti al petto e allo stomaco

Infine l'uomo si sarebbe scagliato contro l'autista della sacerdotessa che si è dato alla fuga, riuscendo a colpirlo e a ferirlo alla spalla prima di uccidersi con la stessa katana. La polizia ha detto che le ferite del conducente non sono gravi. Ad uccidere la sacerdotessa invece una profonda ferita al petto e una sulla parte posteriore del collo. Secondo le prime ricostruzioni, gli inquirenti ritengono che si tratti di una tragedia consumata in ambito familiare per diverbi personali. Poco prima dell'incidente, infatti, sembra si siano erano registrati dei diverbi tra i due familiari. Secondo i media locali, l’omicidio è stato scatenato da una lunga faida di successione tra la sacerdotessa e suo fratello. La polizia di Tokyo sta cercando testimoni tra passanti e personale del santuario, un tempio antico di 400 anni a poca distanza dalla stazione di Monzen Nakacho.