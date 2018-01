In Giappone c’è un ristorante che accetta 50 minuti di “manodopera” come pagamento da parte dei clienti che non possono permettersi di acquistare un pasto decente. Mirai Shokudo si trovava nel quartiere Jinbōchō di Tokyo. La proprietaria è l’ex ingegnere Sekai Kobayashi, 33 anni, che è anche l’unico membro del personale del locale, che ha appena 12 posti oltre al tipico bancone in legno di fronte alla cucina, secondo The Japan News. "Uso questo sistema perché so che ci sono persone affamate che altrimenti non potrebbero mangiare nei ristoranti perché non hanno soldi", ha detto senza troppi giri di parole Sekai. Quando ha aperto il suo ristorante due anni fa, il suo obiettivo è stato quello di creare "un luogo dove tutti siano i benvenuti e riescano ad integrarsi".

Sekai in realtà fino a qualche anno era non era neanche mai stata in una cucina di un ristorante. Quando era ancora una studentessa si occupava del lato amministrativo e gestionale dei negozi. “Ogni anno al festival annuale dell'università, gestivo un caffè scarsamente illuminato pieno di libri. Eppure quel posto ha vinto il primo premio nel concorso per la popolarità del festival in tutti e quattro gli anni in cui ero studentessa. Ho persino aperto dei caffè in altri festival scolastici", ha detto la 33enne. Dopo la laurea, ha lavorato per qualche tempo come ingegnere presso IBM Japan, svolgendo un’occupazione completamente estranea all'industria alimentare e delle bevande. “Il mio primo insegnante mi diceva sempre che non è così brutto sperimentare il mondo esterno" ha spiegato.

Poi è arrivato Mirai Shokudo. "Per gestire il mio ristorante, ho adottato un modello open source – un sistema attraverso il quale il design del software è reso disponibile, gratuitamente, per il pubblico in modo che tutti possano migliorarlo", ha spiegato la ragazza. Sekai infatti condivide periodicamente il business plan e il fatturato del ristorante con i clienti, in modo da avere anche idee interessanti e innovative per il suo esercizio. La proprietaria del ristorante afferma che ad oggi sono oltre cinquecento le persone, tra cui molti studenti universitari, che hanno lavorato nel suo Mirai Shokudo. Per chi si trovasse in Giappone e volesse farci un salto, questo è il sito ufficiale del ristorante. Del resto, basta lavare qualche piatto, tagliare un po’ di verdure e mettere a posto le stoviglie per guadagnarsi un pasto caldo.