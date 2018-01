Un soldato è morto e diverse persone sono rimaste ferite in Giappone in seguito all'eruzione del vulcano Kusatsu-Shirane nella città di Kusatsu, nella prefettura di Gunma. L’esplosione avrebbe provocato una valanga che ha ucciso un membro delle forze di autodifesa e ferito almeno 10 persone, ha riferito l'Agenzia meteorologica nazionale Kishocho. La maggior parte si trovava sulle piste da sci mentre altri erano su una cabinovia il cui vetro è stato rotto da una roccia infiammata. Le autorità hanno fatto appello agli abitanti nei dintorni del monte Kusatsu Shirane a non avvicinarsi al vulcano, dopo aver registrato una "leggera attività". Un responsabile dell'agenzia, Makoto Saito, in una conferenza stampa ha poi precisato che "un'eruzione si è sviluppata" nella zona.

L’agenzia ha avvertito del pericolo di caduta di massi entro un raggio di 2 km dalla montagna a causa dell'attività vulcanica e ha innalzato il livello di allarme vulcanico da 1 a 3 su una scala di 5. Il livello 3 inibisce ai visitatori l’ingresso nella montagna e nelle aree in cui è ritenuto pericoloso. Invita anche gli anziani, i bambini e le altre persone che necessitano di aiuto durante le evacuazioni ad iniziare i preparativi per lasciare l'area. Secondo i media locali, il tetto di una casa di riposo in una stazione sciistica nella zona è stato danneggiato dalle rocce cadute. Circa 80 sciatori si erano rifugiati lì. Anche una finestra di una funivia del resort sarebbe andata in frantumi, anche se la causa no nè nota. Non era chiaro se tra gli sciatori ci siano feriti.

Il Monte Shirane, 2.171 metri di altezza, si trova a nordovest di Tokyo. Secondo un portavoce dei vigili del fuoco, tra i 10 ferite nella valanga, cinque sarebbero gravi. Tra loro, anche "quattro persone in una teleferica, feriti da pezzi di vetro", ha detto l portavoce del governo Yoshihide Suga. Smentita invece la notizia di persone scomparse. Inoltre, sei soldati che si trovavano sul posto per un'esercitazione sono rimasti a loro volta nella valanga, ma "la loro vita non è in pericolo", ha precisato un portavoce del ministero della Difesa. Uno di questi soldati, secondo la Nhk, è morto.