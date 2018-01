Doveva essere una vacanza divertente e rilassante, invece si è trasformata in tragedia. Juwanna Brooks, donna statunitense di 44 anni, è infatti caduta in mare mentre era a bordo della nave da crociera Carnival Triumph. La donna si era imbarcata insieme a suo marito e la grande imbarcazione era ancora ormeggiata nel porto di New Orleans quando la donna, che era affacciata dal balcone della sua stanza, è improvvisamente finita in acqua. Se si sia trattato di un omicidio oppure di un suicidio è quello che stanno cercando di capire gli investigatori dell'FBI, che non sono ancora riusciti a trovare il corpo della donna nelle acque del Golfo del Messico.

Alcuni testimoni hanno riferito che Juwanna Brooks e suo marito Scott erano a cena insieme quando hanno improvvisamente iniziato a litigare di fronte a tutti gli altri avventori. La situazione tra i due sarebbe diventata così tesa che il personale addetto alla sicurezza della nave è dovuto intervenire per accompagnarli fuori dalla sala da pranzo. I due stavano infatti dando un pessimo spettacolo agli altri ospiti della Carnival Triumph. Circa mezz'ora più tardi Juwanna Brooks è stata vista cadere dal balcone della sua stanza: "E' stato terribile vedere il corpo della donna finire in acqua poi sparire", hanno detto alcuni testimoni. Compito delle autorità sarà quello di stabilire se la donna si sia suicidata oppure se sia stata gettata in mare dal marito.