Mistero in Louisiana e Texas, dove in due città fra loro non poco distanti sono state rinvenute due teste di donna mozzate, e le autorità stanno indagando per tentare di scoprire se i due casi siano tra loro collegati. Il timore è infatti quello si tratti di delitti compiuti da un serial killer. Le due teste si trovavano a circa 240 chilometri di distanza: secondo lo Houston Chronicle le vittime non sono state identificate, ma entrambe erano donne bianche con i capelli rossi, indicativamente della stessa etè. Le teste erano chiuse in sacchetti di plastica lasciati vicino a un lago.

La prima macabra scoperta risale al primo marzo, nelle vicinanze del lago Calcasieu, nei pressi di una palude a Cameron Parish, nel sud-ovest della Louisiana. "Sicuramente non era lì da anni, forse da qualche mese", ha affermato lo sceriffo di Cameron Parish, Ron Johnson. Poche settimane dopo, il 24 marzo, un'altra testa è stata rinvenuta vicino al lago Houston, in Texas, da una squadra di volontari che stava pulendo la zona. Gli inquirenti starebbero tentando di rintracciare un uomo che è stato avvistato in quell'area un paio di settimane prima: sarebbe sceso dal suo camioncino per gettare un sacco della spazzatura dal ponte, e ci si sta domandando se effettivamente quei sacchi contenessero immondizia oppure altro.

Al momento le indagini sono ancora in corso e benché sia stato individuato un sospetto non è stato compiuto nessun arresto. Gli investigatori di Texas e Louisiana sono costantemente in contatto tra loro, convinti che dietro i due orribili omicidi possa esserci la stessa mano. Se così fosse, in quell'area del sud degli Stati Uniti probabilmente vi è un serial killer a piede libero. Ipotesi che, non essendo stata ancora smentita da nessuna fonte ufficiale, sta suscitando non poca preoccupazione tra la popolazione.