Una lettera anonima apre una nuova ipotesi investigativa sul giallo della morte di Sofiya Melnyk, 43enne ucraina stata trovata morta il 24 dicembre 2017 in un dirupo in provincia di Vicenza. È stata una spettatrice anonima della trasmissione Chi l'ha visto? a segnalare con una lettera i suoi sospetti legati alle frequentazioni della bella Sofiya con un funzionario di Veneto Banca. "Girava la voce di incontri, cene, in una dimora nella zona dell'Asolano messa a disposizione da un noto industriale, dove dirigenti della banca erano soliti partecipare alla presenza di alcune belle accompagnatrici. Considerando quanto accaduto, il disastro di Veneto Banca con ammanchi di svariati miliardi di euro, è possibile che la signora Sofiya Melnyk fosse a conoscenza di cose che magari aveva capito o che, in chissà quale occasione, aveva potuto sentire, spero tanto di essere stata utile con la mia segnalazione. Poco dopo aver denunciato la scomparsa di Sofiya, il compagno Daniel Pascal Albanese, 50 anni, si è suicidato impiccandosi nella villetta al civico 15 di via Jona, dove vivevano insieme.

La versione integrale della lettera anonima diffusa dalla redazione di Chi l'ha visto?