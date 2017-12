Un uomo di cinquanta anni è stato trovato morto questa mattina all'interno della propria abitazione di Altavilla Vicentina, nella provincia di Vicenza. A dare l'allarme è stato un amico, che ha trovato la porta della casa in via Lago di Carezza socchiusa e ha compiuto intorno alle 11 la macabra scoperta. Misteriose, al momento, le circostanze della morte dell’uomo, un operaio originario di Napoli che da pochi mesi si era trasferito nel Vicentino. Inizialmente si era detto che l’uomo aveva un paio di grosse forbici conficcate nella nuca ma, stando a quanto scrive Il Giornale di Vicenza, quando il medico legale ha spostato il corpo è emersa una nuova verità. Pare che il cinquantenne non avesse delle forbici conficcate all'altezza della nuca, bensì una pinza da elettricista, utilizzata per stringere attorno al collo una fascetta di plastica. Il decesso sarebbe dunque avvenuto per soffocamento e il sangue trovato in casa sarebbe dovuto a epistassi nasale.

Nella stanza è stata trovata anche una lettera – Per chiarire al meglio la vicenda la procura ha comunque disposto l’autopsia sul cadavere. Sul posto sono intervenuti i medici del Suem, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. Al momento, da quanto si apprende, i carabinieri della Compagnia di Vicenza che indagano sul fatto pensano soprattutto all’ipotesi del gesto estremo, ma nessuna pista viene esclusa. Nella stanza, vicino al cadavere, è stata trovata una lettera d’addio che farebbe pensare a un suicidio ma la dinamica per un possibile gesto estremo appare alquanto insolita. Gli amici della vittima erano stati contattati anche dalla madre del cinquantenne, che vive in Campania e non riusciva a mettersi in contatto con lui.