È una morte misteriosa quella verificatasi all’ospedale Alto vicentino di Santorso, in provincia di Vicenza: Kader Casarotto, 42 anni, madre di due figli e residente in una casa popolare del quartiere del Sacro Cuore, è deceduta la scorsa domenica 20 gennaio nel reparto di rianimazione dove era ricoverata da due giorni e in coma, per circostanze che al momento sono in via di accertamento. Per questo, la magistratura ha deciso di aprire un fascicolo per fare chiarezza sulla vicenda. La donna era ospite la notte tra il 18 e il 19 gennaio a casa di un'amica, che, non riuscendola a svegliare il mattino seguente, ha allertato immediatamente il 118. Quando i sanitari sono arrivati, Kader era agonizzante e non ha mai più ripreso conoscenza: è morta due giorni dopo senza che i medici riuscissero a trovare una spiegazione.

Tuttavia, sul volto della donna sono stati trovati lividi che secondo gli inquirenti potrebbero essere compatibili con una violenza subita. La causa della morte potrebbe essere un'overdose, dato che secondo gli investigatori la vittima era solita fare uso di droghe, ma resta il giallo delle ecchimosi. È per questo che la Procura di Vicenza ha deciso di aprire un'inchiesta e scoprire cosa o chi sia il responsabile della morte di Kader. Per ora nessuno è iscritto nel registro degli indagati, ma i carabinieri di Schio starebbero cercando un conoscente con il quale Kader era stata vista di recente. Solo dopo l'esito dell'autopsia il pm Blattner e Brunino decideranno in merito all'inchiesta da loro aperta.