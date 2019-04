Centinaia di resti umani, di persone decedute da tempo, e decine di bare ammassate in mezzo a rifiuti di ogni genere, detriti e polvere. È questa la scoperta choc che la polizia, i carabinieri del Noe e i vigili del fuoco della Bassa Valsugana hanno fatto in un capannone industriale di Scurelle, in provincia di Trento, in seguito alla segnalazione di alcuni operai che stavano lavorando in un cantiere vicino, come riporta l'Ansa. La Procura di Trento ha pertanto aperto un fascicolo per vilipendio di cadavere e gestione illecita di rifiuti per indagare sul macabro ritrovamento. È successo nella giornata di ieri, mercoledì 17 aprile. Al momento, ci sarebbero due ipotesi al vaglio degli inquirenti, dopo i primi rilievi effettuati: la prima è che le casse siano state rubate dai loculi, all'insaputa dei parenti dei morti, e poi conservate nel deposito per ricavarne zinco e ottone, metalli generalmente utilizzati per la loro costruzione, per poi rivenderli sul mercato nero; la seconda è quella della finta cremazione.

Secondo quest'ultima pista, le bare potrebbero essere state abbandonate da imprese addette alla cremazione anziché portate in un impianto addetto a questa operazione, per poi incassare ugualmente il costo del servizio offerto ai familiari dei defunti. Ma il condizionale è d'obbligo e le ricerche degli investigatori serviranno a dissipare ogni dubbio e capire chi avesse in affitto il magazzino degli orrori. Ciò che è certo è che all'interno del capannone, che è stato sequestrato e sigillato, c'erano resti di persone morte da tempo, probabilmente arrivati da varie parti d'Italia, ammassati tra le casse e cumuli di immondizia di vario genere.