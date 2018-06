Giallo in Sardegna, dove nel pomeriggio di oggi, domenica 10 giugno, è stato ritrovato nelle acque del Golfo di Cugnana, tra Porto Rotondo e Porto Cervo non distante dall'Isola di Soffi, il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione, nudo e con indosso solo dei calzini. Proprio per questo la Guardia Costiera, intervenuta sul luogo, pensa che si trovasse in mare ormai da diversi giorni. Non si conoscono per il momento ulteriori informazioni sull'identità del cadavere nè sulle cause del decesso, che potranno arrivare soltanto con i risultati dell'autopsia.

Secondo gli inquirenti, non si esclude che si tratti di una persona scomparsa da alcuni giorni dalla zona. Pertanto, è stata mobilitata anche l'associazione Penolope che si occupa di questo genere di casi, per capire se il cadavere ritrovato in mare appartenga o meno, come riporta il quotidiano la Repubblica, a Fabrizio Rocca, ragazzo di 22 anni originario di Bolzano ma in Costa Smeralda per lavoro, di cui si sono perse le tracce dallo scorso 14 maggio.

Soltanto l'esame di Dna potrà confermare o meno queste ipotesi. Tuttavia, le forze dell'ordine sono quasi sicure che si tratti del 22enne. Coordinate dal dirigente del commissariato di Polizia di Olbia Fernando Spinnici, le operazioni che hanno portato al ritrovamento di oggi hanno coinvolto vigili del fuoco, la direzione costiera e la Protezione civile. Fabrizio, arrivato a Porto Rotondo il 14 maggio per svolgere un lavoro come perito informatico in un hotel della zona, è scomparso nel nulla da quel giorno.