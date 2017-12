Un italiano di cinquanta anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di New York. Si tratta di Alessandro Parladori, manager padovano. A scrivere della morte dell’italiano è il quotidiano Il Gazzettino. Parladori, stando a quanto riporta il quotidiano, era un manager nel settore dell'alta moda (in passato aveva lavorato anche per Versace), ed era stato anche socio nella gestione di due locali del centro storico di Padova. Dopo essersi iscritto alla facoltà di Giurisprudenza a Padova si era trasferito negli Stati Uniti, dove aveva concluso i suoi studi. A trovarlo privo di vita sul divano della propria abitazione nella Grande Mela è stato un amico, padovano come lui e che come lui vive a New York.

Sul corpo dell'italiano nessun segno di violenza – Da alcuni giorni il cinquantenne non rispondeva alle telefonate dei familiari che vivono in Italia e che quindi, preoccupati, avevano allertato l’amico che vive lì e che è andato a cercarlo. Da quanto emerso, sul corpo del cinquantenne non c'erano segni di violenza e le autorità statunitensi hanno deciso di effettuare l’autopsia per chiarire le cause del decesso. A quanto pare Parladori aveva da qualche tempo dei problemi di salute ma nulla che sembrava così grave da poter giustificare la sua improvvisa morte.