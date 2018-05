È giallo a La Spezia dopo il tragico ritrovamento, nella mattinata di venerdì, del corpo senza vita di un giovane ragazzo di 26 anni disteso a terra. A lanciare l'allarme son stati alcun passanti che all'alba, mentre camminavano in strada, si sono improvvisante imbattuti nel giovane esanime disteso sull'asfalto. Il tragico rinvenimento in via Giuseppe e Paolo Borachia, in una zona centrale della città ligure. Sono stati subito allertati i soccorsi e le forze dell'ordine e sul posto è accorsa l’automedica del 118 insieme con l'ambulanza della Croce Gialla ma per il 26enne purtroppo non c'è stato niente da fare. Inutili per lui i tentativi di rianimazione da parte dei medici che poco dopo hanno dovuto dichiararne il decesso sul posto.

Sul luogo del rinvenimento sono accorsi anche i carabinieri a cui ora spetta il compito di capire cosa sia accaduto al giovane. Secondo i primi accertamenti investigativi da parte dei militari, pare che il giovane vivesse in uno dei grandi palazzi del quartiere, a pochi passi dal luogo in cui è stato rinvenuto. Anche per questo tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti anche quella di una caduta dall'alto. Non è escluso che il 26enne possa aver raggiunto il tetto e si sia lanciato volontariamente di sotto durante la notte. Al momento non sembrano esserci testimoni dell'accaduto ma i carabinieri stano cercando di ricostruire la storia del giovane per arrivare a stabilire con certezza le cause della morte e appurare se possano esserci altri risvolti.