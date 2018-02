Giallo nel comune di Vezzano Ligure, in provincia della Spezia, dove un uomo di 50 anni, Fabio Cozzani, è stato trovato morto all'interno di un magazzino con profonde ferite alla testa. A scoprire il cadavere dell'uomo sono stati i dipendenti, una volta arrivati sul posto di lavoro. Sul cranio del 51 enne è presente una ferita lacero contusa. La vittima aveva con sé il cellulare e altri oggetti personali, elemento che non farebbe propendere verso l’ipotesi della rapina finita in tragedia. Esclusa anche che l’uomo fosse lì per compiere un furto. La sua macchina è stata ritrovata, in panne a bordo strada, poco distante dall'officina. Sulla carrozzeria sono presenti i segni di un incidente. Secondo gli investigatori, l'uomo si stava togliendo i vestiti con cui era giunto sul posto di lavoro per indossare una divisa da operaio recuperata proprio all'interno del capannone, quando è rimasto ucciso.

Stando a quanto affermato dai carabinieri della Spezia che indagano sulla vicenda, l'uomo era stato visto in vita l'ultima volta la sera prima, intorno alle 20, da una squadra del 118 a poca distanza dall'officina dove poi è stato rinvenuto cadavere. I militari, che si trovavano sul posto per il soccorso ad un altro incidente, hanno chiesto all'uomo informazioni, non trovandolo più in zona al ritorno dall'intervento. Cozzani potrebbe essere entrato nel capannone per cercare riparo e qui potrebbe essersi sentito male. La ferita al cranio potrebbe essere compatibile con una caduta avvenuta per cause accidentali o per un malore: su uno dei macchinari accanto al corpo sono state trovate tracce ematiche. Ad ogni modo, sarà solo l'autopsia, effettuata sul corpo della vittima dopodomani, potrà chiarire con certezza le cause del decesso e l'eventuale coinvolgimento di terzi.