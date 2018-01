Dopo ore di apprensione ma anche di speranza, purtroppo si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche della ragazzina di 15 anni scomparsa nelle scorse ore da Sappada, in provincia di Udine, al confine con il Veneto. Il corpo senza vita dell'adolescente è stato ritrovata sabato mattina dai soccorritori del Suem sotto il ponte Cadore, tra il comune di Pieve di Cadore e quello di Perarolo, in provincia di Belluno. L’allarme era stato lanciato la sera di venerdì dai familiari che, non vedendola tornare a casa, hanno allertato le forze dell'ordine facendo partire le ricerche.

La 15enne era stata vista l’ultima volta intorno alle 17 di venerdì vicino a Caralte, nel comune di Perarolo, mentre scendeva dalla corriera. All'uscita da scuola, l’istituto di Ottica Ipsia di Pieve di Cadore, infatti, pare fosse andata a casa di un'amica per studiare insieme ma al momento di ritornare a casa si sono perse le sue tracce. La sorella aveva lanciato l'allarme dalla sua pagina Facebook facendo partire anche una mobilitazione sui social. "Vi prego aiutateci… Anna è sparita ieri pomeriggio, l’hanno vista sul ponte Cadore e una macchina con la freccia sembrava la stesse aspettando… qualcuno ha visto qualcosa?" aveva chiesto la ragazza. Dopo la segnalazione dei familiari, i Carabinieri hanno fatto partire le ricerche con l’aiuto di un’unità cinofila molecolare del Cnsas, ma solo nella mattinata di sabato purtroppo l'orribile scoperta.