in foto: Roberta D’Orazio, 33 anni (Facebook).

"É tragicamente scomparsa Roberta D’Orazio. Una delle persone cui ho voluto più bene in vita mia, come molti di voi sanno. Eravamo a pranzo insieme appena una settimana fa e il cielo pareva sereno". Comincia così il lungo messaggio del vice-sindaco di Pescara, Giovanni Di Iacovo, con il quale annuncia l'improvvisa morte di Roberta D'Orazio, scrittrice e critica musicale, originaria di Silvi, in Abruzzo, ma da anni residente a Barcellona, dove viveva con la figlia Luna, lavorava e dove è deceduta per cause che sono ancora ignote e che verranno accertate nei prossimi giorni. Tuttavia, non è escluso si sia trattato di un malore. "So che molti di voi le sono affezionati perché é stata davvero tanto per tanti di noi. Mi stringo nel dolore alla madre Riccarda, alla sorella Marina e alla figlia Luna", ha continuato Di Iacovo.

Roberta ha firmato, tra le tante cose, anche una monografia sui Subsonica. "Ma voglio ricordarla – ha concluso il vice-sindaco – con un brano di un suo romanzo che mi diede nel 2008 ma che non volle mai pubblicare, Gomitoli. A casa c’è un uomo che mi aspetta. È un mio collega di lavoro. Alle sei gli ho consegnato le chiavi del mio appartamento e gli ho detto: Aspettami là. Forse crede che io ci andrò a letto ma non ne ho alcuna voglia. Volevo solo che qualcuno mi aspettasse a casa". Cordoglio è stato espresso sui social network da molti cittadini di Pescara, dove Roberta tornava spesso nonostante si fosse trasferita in Spagna qualche tempo fa per motivi di lavoro. "Totalmente incredula e addolorata. Una delle donne più intelligenti, argute, spiritose che abbia mai avuto il piacere di conoscere", ha scritto Silvia; "Non ho parole e ho un immenso vuoto dentro. Roberta è una delle persone migliori che ho mai avuto modo di incrociare nella mia vita, lo dico senza retorica e chi la conosce potrà assolutamente confermare. È sempre stata diversa e speciale, con lei la vita però è sempre stata particolarmente dura", ha scritto un'altra utente.