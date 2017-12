Atterraggio molto singolare e alquanto pericoloso nelle scorse ore per un volo di linea della compagnia JetBlue partito da Savannah, nel sud degli Stati Uniti, e diretto all'aeroporto di Boston, nello stato del Massachusetts. Dopo aver toccato terra in pista, infatti, il velivolo, che aveva circa cinquanta passeggeri a bordo più gli uomini e le donne dell'equipaggio, è letteralmente scivolato a causa del ghiaccio sull'asfalto al limite della pista, finendo la corsa in un cumulo di neve dopo un improvviso testa coda. Fortunatamente l'insolito atterraggio non ha causato vittime o feriti tra le persone a bordo anche perché l'aereo andava piano ed era già su un pista di rullaggio.

Diversi passeggeri hanno raccontato ai media la loro disavventura, descrivendo una svolta a 180 gradi dell'aereo. "All'improvviso, abbiamo iniziato a scivolare, poi a girare e girare e siamo finiti in un cumulo di neve", ha spiegato uno di loro ad un giornale del posto, raccontando: "Era impressionante perché tutto era normale… poi improvvisamente le cose si sono complicate ed è successo molto velocemente". In una comunicazione con i controllori del traffico aereo dopo l'atterraggio ricevuta dalla ABC, il pilota aveva subito rassicurato tutti: "Va tutto bene, siamo appena scivolati sul ghiaccio". Nell'aeroporto però è scattato comunque il piano di emergenza e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco. I passeggeri però sono riusciti ad uscire normalmente dal portellone con una scala e poi sono stati trasportati in autobus dall'asfalto innevato a un terminal all'aeroporto Logan.