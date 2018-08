La piccola Sophia si stava godendo una mattinata in passeggino con sua mamma Amy Harnaman quando ha cominciato improvvisamente ad urlare. Le due si trovavano in compagnia della zia, Chloe, su un bus di Edimburgo (Scozia) e stavano facendo ritorno a casa nel quartiere di Wester Hailes, quando la genitrice si è accorta che nella manica del vestitino della figlioletta di poco di più di un mese di vita c’era un buco causato da una bruciatura. Amy ha immediatamente tolto il vestitino a Sophia e quando ha visto che c’era una vescica è corsa a casa ed ha messo il braccio della piccolina sotto l’acqua per lenire il dolore, prima di portarla in ospedale.

Chloe ha detto: "Mia sorella ha trovato una sigaretta nella carrozzina. Fortunatamente Sophia aveva la tutina, se non fosse stato così non so cosa sarebbe potuto accadere”. Amy aggiunge: "Penso solo che le persone dovrebbero essere più consapevoli di ciò che ci circonda e smaltire le sigarette correttamente”. "I medici hanno curato la vescica, delle dimensioni di una moneta da un penny, e valuteranno nuovamente Sophia domani”, ha detto ancora la zia: "A volte senti cose come queste ma non pensi mai che succederà a te” ha aggiunto Chloe.

Tornata a casa Amy ha scritto un post su Facebook con il quale ha chiesto a tutti i fumatori della città di essere più cauti e fare attenzione a chi hanno intorno quando fumano e quando buttano le loro sigarette. Il post della donna è stato condiviso oltre 2000 volte ed ha ricevuto il sostengo di molti utenti. Intervistata dai media locali, la madre di Sophia ha spiegato di volere aumentare la consapevolezza del pericolo costituito dalle cicche di sigaretta se gettate con incuria dai fumatori. La famiglia non ha idea di chi fosse la sigaretta e si dice convinta che si sia trattato di uno sfortunato incidente. Chloe ha detto: "C'erano poche persone e un autobus che veniva verso la fermata dell'autobus, quindi pensiamo che abbiano gettato la sigaretta e siano saliti sul bus”.