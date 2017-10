Li avevano gettati senza nessun scrupolo da un ponte di circa 5 metri. Decisivo è stato l’intervento dei vigili del fuoco di Pisa che hanno salvato cinque cuccioli di cane nei pressi della prima cantoniera lungo il tratto ferroviario di collegamento tra Saline di Volterra e Volterra. I pompieri sono stati attivati da un gruppo di persone che stava facendo una passeggiata lungo la strada di campagna ed ha sentito abbaiare gli animali. Un vero e proprio colpo di persona visto che la zona è molto isolato.

Per raggiungere il terreno dove si trovavano i cuccioli, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare pennato e motosega in quanto nell’area era presente una folta di vegetazione. Alla fine hanno recuperato i cagnolini che sono stati portati al distaccamento del 115 e poi da un medico veterinario per controllare il loro stato di salute, nell’attesa di consegnarli al canile di Lajatico.