Una ragazza che calpesta la statua di Gesù bambino mentre beve un bicchiere di vin brulè e due giovani che compiono atti osceni su uno dei Re Magi e una pecorella dello stesso presepe. È l'assurda impresa messa in atto nei giorni scorsi da un gruppo di ragazzi nel presepe allestito come ogni anno in piazza Walther per i mercatini di Natale di Bolzano. Per documentare la loro azione i tre giovani hanno pensato anche di farsi fotografare nelle sconvenienti pose da alcuni amici e infine di pubblicare lo scatto su Instagram dove ovviamente ha attirato subito l'attenzione degli utenti social.

L'incomprensibile gesto sarebbe stato compiuto davanti ad altri passanti, a detta degli stessi autori che a corredo dello scatto hanno pensato anche di postare una frase provocatoria che recita: "Ci guardavano male". L'immagine, con tanto di volti scoperti, ovviamente è stata condivisa centinaia di volte facendo il giro d'Italia sui social e scatenando soprattutto una valanga di polemiche, critiche e anche insulti all'indirizzo dei protagonisti. Una reazione anche comprensibile visto che la rievocazione della nascita di Gesù Cristo ha un valore profondo per tanti. Come ricorda il quotidiano Il Dolomiti, inoltre, i tre potrebbero esporsi a sanzioni penali visto che la legge punisce chi offende una confessione religiosa in un luogo pubblico.