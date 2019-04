"Era ubriaca, quasi barcollava", ai microfoni de ‘La vita in diretta', una testimone rivela di aver visto Gessica Lattuca la sera del presunto delitto. Dal suo racconto, si deduce che la giovane mamma di Favara, la sera della sua scomparsa, fosse confusa e vulnerabile. Proseguono, intanto le indagini a carico di Filippo Russotto, il compagno della donna e padre di tre dei suoi quattro figli. Russotto è indagato per omicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti, reato contestato alla sola notte del delitto. Da agosto 2018, da quanto la venticinquenne è scomparsa dalla cittadina dell'Agrigentino, Russotto continua a professarsi innocente. Anche Giuseppina Caramanno e Vincenzo Lattuca, rispettivamente la madre e il fratello di Gessica sono convinti della sua estraneità ai fatti.

“Dal primo giorno lo difendo. Per me non è stato lui. Mi ha detto che amava Gessica e l’ama tuttora. Lo conosco da vent'anni, non è una persona in grado di fare una cosa del genere" Ha detto Enzo Lattuca, mentre la madre di Gessica, pur convinta dell'innocenza del genero, continua a interrogarsi sulle terribili accuse a suo carico. "Spero davvero che non sia lui – ha detto mamma Pina – Dopo mia figlia, anche lui… Spero con tutto il mio cuore che non sia lui. Se qualcuno ha fatto del male a mia figlia, spero sia un estraneo".

Gessica Lattuca è scomparsa ad agosto 2018, uscendo da casa della madre diretta a quella del fratello Enzo. In questi mesi gli investigatori hanno seguito diverse piste, tra cui la più credibile è risultata essere quella del femminicidio. I Ris hanno esaminato scrupolosamente la casa e gli immobili di proprietà di Filippo Russotto. Il ritrovamento di una traccia di sangue sembrava chiudere il cerchio, ma quel sangue è risultato poi appartenere a Enzo Lattuca e non a sua sorella Gessica.