"Caro Babbo Natale, come regalo di Natale vogliamo che nostra madre torni a casa". Questo il dolcissimo messaggio dei figli di Gessica Lattuca, la ventiquattrenne mamma di tre figli scomparsa lo scorso agosto da Favara (Agrigento). Proprio in questi giorni, a poche ore dalle festività natalizie, il dolore della famiglia di Gessica si fa più vivo. Nessuna notizia di lei, nonostante le decine di segnalazioni anonime giunte alle forze dell'ordine e ai media, riguardanti le piste più disparate e contenenti addirittura nomi e cognomi dei presunti aguzzini di Gessica. Proprio a questo proposito i familiari di Gessica insieme al loro legale, l'avvocato Giovanni Cusumano (che rappresenta anche l'ex compagno di Gessica, Filippo Russotto), hanno chiesto maggiore cautela. Niente segnalazioni, se non ci sono notizie certe, raccomanda dunque il legale.

La pista della triangolo

Per quanto riguarda invece le indagini ufficiali resta iscritto nel registro degli indagati per il reato di sequestro di persona e omicidio, Filippo Russotto, l'ex compagno di Gessica e padre di tre dei suoi tre figli. L'uomo si è visto dissequestrare solo pochi giorni fa il suo appartamento e altre proprietà dove i Ris hanno cercato tracce di Gessica. Nessun elemento a carico di Russotto, che si è sempre dichiarato innocente, augurandosi che Gessica torni a casa, è emerso in questo senso. Insieme al Russotto è stata ascoltata una collega di lavoro di Gessica, Serena Restivo, finita nell'occhio del ciclone della cronaca per una presunta lite con l'amica riguardante un paio di orecchini appartenenti a Gessica, che le sarebbero stati regalati dal Russotto, un regalo che avrebbe lasciato intuire un legame confidenziale tra i due. "A Gessica procuravano allergia, tutto qui" ha spiegato la ragazza.