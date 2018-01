Non mangia "crocchette", ma gamberetti e ben due volte al giorno. Gerry, un gatto che vive a Sacile, in provincia di Pordenone, è sicuramente un animale fortunato: non solo è stato adottato dopo essere stato a lungo un randagio, non solo i suoi proprietari lo adorano, ma da qualche giorno a questa parte è uno tra i felini più ricchi, e ‘invidiati', d'Italia: ha infatti ereditato quasi 30 mila euro, come ha raccontato ieri il Messaggero Veneto di Udine.

La sua padrona, morta pochi giorni fa, ha testualmente citato Gerry nelle sue ultime volontà (il lascito per la verità doveva essere diviso con Spartaco, ma purtroppo l'altro micio è passato di recente a miglior vita) e alla famiglia ora non è rimasto che rispettare scrupolosamente le disposizioni testamentarie vergate dall'anziana. A prendersi cura del futuro di Gerry ci ha dunque pensato la padrona, che ha tenuto conto di tutto, segnalando nella sue memorie che "in caso di necessità gli eredi potranno vendere gioielli e mobili per provvedere alle cure veterinarie e al suo mantenimento nel benessere".

"Il gatto Gerry – spiega il Messaggero riportando le parole della figlia dell'anziana signora – era il suo beniamino: più di un figlio. Non resta che rispettare le volontà di una donna straordinaria. Ci ha insegnato a rispettare tutte le forme di vita per vivere in serenità e nella fede di un Dio che considera tutte le creature di pari valore".