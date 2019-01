Non è cominciato nel migliore dei modi il nuovo anno nel Nord Reno-Westfalia, in Germania. Nelle prime ore di martedì mattina un uomo di 50 anni a bordo di una Mercedes ha investito un gruppo di immigrati nella città di Bottrop, a ovest di Dortmund, ferendo cinque persone in modo grave. Tra loro ci sarebbe anche un bimbo. Il conducente dell'auto è stato arrestato poco dopo: secondo la polizia l'uomo (che avrebbe sofferto di disturbi mentali) ha tentato anche altre due volte tentato di travolgere la folla. La polizia ha detto che secondo le prime informazioni sembra che il 50enne abbia intenzionalmente investito le persone, forse per ragioni xenofobe, in quanto avrebbe fatto commenti contro gli stranieri al momento del suo arresto. “Le autorità sospettano un attacco mirato, causato dall'atteggiamento xenofobo dell'uomo al volante", hanno riferito la forze dell'ordine e gli inquirenti. L'automobilista, secondo il ministro dell'Interno del Nord Reno-Vestfalia, Herbert Reul, aveva "un chiaro intento di uccidere stranieri", e quindi la vicenda "dev'essere presa molto seriamente".

L'attacco è avvenuto poco dopo la mezzanotte del primo gennaio: l’uomo, alla guida di una Mercedes, si è lanciato con la macchina contro un gruppo di stranieri che festeggiavano con petardi e fuochi d'artificio nella centrale Berliner Platz. Poco dopo, invece, ha provato ad investire un altro gruppo di persone in attesa di un autobus nella vicina città di Essen. Tra i feriti ci sono immigrati di origine siriana e afghana. Si sono messi in salvo tutti, tranne una persona, rimasta ferita leggermente. La polizia non ha detto se l’uomo arrestato sia tedesco, ma ha detto che viveva a Essen.